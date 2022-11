Comprata l’app Evernote

Per una volta, anche nel mondo della tecnologia, il mondo va alla rovescia: non è una multinazionale americana della California ad acquistare una realtà italiana, bensì il contrario. Si tratta di Evernote, popolare applicazione per appunti che fa parte di una multinazionale a stelle e strisce, che dal 2023, quando si perfezionerà l’accordo, farà parte di Benging Spoons, software house con sede a Milano già balzata all’onore delle cronache per aver sviluppato l’app Immuni per il tracciamento del Covid in Italia. L’annuncio è arrivato nella giornata di ieri, anche se privo dei termini economici dell’accordo.

«Anche se la proprietà sta cambiando, il nostro impegno a mantenere i dati al sicuro e protetti rimane fermo, l’Evernote che conoscete continuerà a esserci. L’adesione a Bending Spoons ci consente di trarre vantaggio dalla loro comprovata esperienza nelle app e l’ampia gamma di tecnologie proprietarie», ha spiegato sul blog il ceo di Evernote, Ian Small.

La soddisfazione per il colpo è tanta anche da parte della realtà italiana. «Ogni giorno, milioni di persone in tutto il mondo si affidano a Evernote per organizzare la propria vita. Siamo lieti di poter servire la sua ampia e fedele base di clienti», ha detto Luca Ferrari, ceo e co-fondatore di Bending Spoon.

Le altre app di Bending

Oltre che per Immuni, Bending Spoons è nota per le app Splice di video editing, Remini che migliora le immagini con l’intelligenza artificiale e 30 Day Fitness. Evernote è una della app più note per prendere appunti utilizzata da milioni di utenti in tutto il mondo, ha una versione gratuita e una a pagamento.

In passato l’app aveva avviato anche una collaborazione con il famoso taccuino Moleskine. A Bending Spoons toccherà il compito di sviluppare nuove funzionalità, tra cui quella che permette a più persone di modificare gli appunti nello stesso momento.