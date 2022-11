Instagram se la prende con Fabrizio Corona, oscurato il suo profilo

Fabrizio Corona su Instagram

Instagram se la prende con Fabrizio Corona. Il noto e contrastato personaggio televisivo ha dovuto fare i conti con una brutta sorpresa. Il suo profilo social è stato disattivato senza preavviso. “Per un personaggio pubblico come Fabrizio Corona l’oscuramento di un profilo Instagram comporta evidenti e gravissimi danni di immagine”, dicono gli avvocati Ivano Chiesa, Giorgio Molinari e Giulia Ferrari. Di qui la necessità di ricorrere al giudice. Ma non solo, l’iniziativa è stata assunta da Fabrizio Corona “in linea con il suo essere da sempre pronto a reagire di fronte a quelli che considera comportamenti prepotenti e/o arroganti – aggiungono – convinto di avere il sostegno di tutti quelli che subiscono il medesimo ‘trattamento’ da parte del colosso dell’informazione in questione”.

Gli avvocati hanno presentato un “ricorso d’urgenza ex art. 700 cpc. al Tribunale di Milano, contro Meta Ltd e Facebook Italia Srl, per ottenere la riattivazione del proprio profilo Instagram disabilitato senza preavviso e senza una motivazione espressa”. Secondo i legali, il colosso americano “pare non ricordare che in Italia vale il principio costituzionale della totale libertà di espressione, libertà che non può essere soggetta a censure tantomeno da parte di un privato, come Meta Ltd, anche se quest’ultimo è una potenza economica”.