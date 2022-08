Gli Ntf di Tiffany

Anche Tiffany (gruppo Lvmh) si lancia nel mondo degli Nft. Venerdì prossimo verranno messi in vendita 250 Ntf della collezione Tiff a 50 mila euro ciascuno, ossia 30 Ether, essendo questa la criptovaluta scelta per le transazioni. Secondo gli esperti potrebbe essere la vendita di Nft più costosa della storia. Infatti molti Nft si vendono, o meglio si vendevano dopo i recenti ribassi, a prezzi molto alti ma su mercati secondari come OpenSea o in asta al rialzo.

Ma Tiffany ha scelto di venderli a prezzo fisso, come fossero gioielli qualunque. E infatti lo sono: coloro che pagheranno 50 mila euro per un NfTiff otterranno una versione in brillanti del ciondolo CryptoPunk che possiedono in versione digitale. Comunque usando Ether, la seconda più grande criptovaluta dopo Bitcoin, Tiffany sta aprendo potenziali vendite agli acquirenti che hanno più criptovalute che denaro.

Come vanno gli Nft

Tra i trader l’annuncio è controverso. Infatti non è un momento semplice per lanciare una collezione Nft così costosa, con ether, la criptovaluta scelta, in calo del 54% dall’inizio dell’anno. Del resto dopo il calo delle cripto, i creatori di Nft hanno abbassato i prezzi, tanto che alcuni regalano Nft nella speranza di trarre profitto dalle royalties del mercato secondario.

Gli altri marchi di moda

Tiffany è l’ultimo marchio di moda ad entrare nel Web3, seguendo l’idea che la tecnologia blockchain sarà alla base della prossima generazione di Internet. Adidas lo scorso anno ha collaborato con il Bored Ape Yacht Club per il lancio del proprio Nft, mentre Gucci ha collaborato con diverse collezioni per mettere i propri abiti su famosi personaggi Nft. E anche Lacoste ha lanciato una collezione di Nft che da diritto a capi di abbigliamento esclusivi.

Un progetto per collezionisti

Tuttavia, Tiffany non punta al tipico scommettitore crittografico con la sua collezione. È infatti un’esclusiva per i possessori di CryptoPunks, famosa come la prima collezione Nft, lanciata nel giugno 2017 dallo studio Larva Labs, un team di due persone composto dagli sviluppatori di software canadesi Matt Hall e John Watkinson.

Il progetto sperimentale è stato ispirato dalle scene punk londinesi, dal movimento cyberpunk e dagli artisti di musica elettronica Daft Punk. I CryptoPunk hanno dato il via alla Nft mania nel 2021, insieme ad altri progetti tra cui: CryptoKitties, Bored Ape Yacht Club e l’opera Everydays: The First 5000 Days di Beeple. Ad oggi ci sono 10 mila token di CryptoPunk.