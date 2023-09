Olidata prosegue con la riorganizzazione e apre al recruiting

Dal prossimo primo ottobre 2023 gli uffici di staff di Sferanet e di I.CON entreranno a far parte di Olidata. Un passaggio importante – sottolinea la società in una nota – che mira a conferire solidità alla holding arricchendosi di risorse e competenze maturate nel corso della gestione delle specificità delle società controllate.

Il gruppo oggi vanta più di 200 risorse ed attraverso la strategia di riorganizzazione messa in atto consentirà all’intera compagine societaria di intraprendere un percorso di profondo rinnovamento ed efficientamento del sistema produttivo. In tale solco, si pone l’attività di recruiting che la società sta conducendo con l’apertura di 30 nuove posizioni da inserire in ambito Big Data ed Intelligenza Artificiale, finalizzata al posizionamento industriale tracciato sin dall’insediamento del Ceo Cristiano Rufini e ciò in ottica di transizione tecnologica per sostenere il Paese nel suo percorso di digitalizzazione. Olidata punta ad aggregare competenze per dar vita ad un campione nazionale nel mondo ICT.

Il Gruppo Olidata “vuole riaffermarsi quale realtà che ha contribuito e contribuirà a portare occupazione, cercando di migliorare con continuità i servizi offerti ai propri clienti”. “Il mercato e gli azionisti stanno premiando il nostro impegno; ne è riprova la crescita del titolo. Abbiamo ottenuto risultati oltre ogni aspettativa, la semestrale 2023 si è chiusa con un +60% di ricavi rispetto al risultato precedente, che sono cresciuti del 26% e l’ebitda di circa il 18%. Siamo sulla strada giusta e vogliamo continuare a crescere, rafforzando il nostro Gruppo”, ha dichiarato Cristiano Rufini, amministratore delegato di Olidata. (Teleborsa)