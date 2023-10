Anpit, al via la due giorni Economica 2023 per parlare del futuro

Nuova edizione per ‘Economica’, la rassegna annuale di Anpit (Associazione Nazionale per l’Industria e il Terziario) sui temi economici, politici e sociali che giovedì 19 e venerdì 20 ottobre – presso ‘La Lanterna Rome’ in via Tomacelli – offrirà l’opportunità, ad imprenditori, Istituzioni, giornalisti, economisti ed esperti di confrontarsi sui profondi cambiamenti che stanno caratterizzando l’Italia in questi mesi.

Quest’anno il filo conduttore dell’evento sarà l‘Intelligenza Naturale’, che nelle sue diverse declinazioni accompagnerà la terza stagione di ‘Economica 2023’.

L’agenda politica ed economica italiana al centro di dibattiti, interviste, analisi e riflessioni: giustizia sociale, lavoro e welfare; riforme costituzionali; le tecnologie al servizio dell’uomo e della crescita; riforma fiscale, Pnrr e legge di Bilancio.

Diversi i panel che si susseguiranno in questa due giorni

Ad aprire l’evento sarà il tema dell’internalizzazione delle imprese con la firma del protocollo d’intesa Anpit-Simest, cui interverranno Pasquale Salzano presidente Simest Spa e Gianluca Caramanna componente Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo Camera dei Deputati.

Seguiranno le analisi di scenario con il giornalista e saggista Salvatore Santangelo, Francesco Cavallaro Segretario Generale Cisal e Luca Gaburro Segretario generale Federagenti. Lo slot sul lavoro, comunità e welfare vedrà dibattere Andrea Tremaglia membro della Commissione Bilancio Tesoro e Programmazione Camera dei Deputati; Elena Bonetti della Commissione Affari Sociali Camera dei Deputati, Rosario De Luca presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, il docente e giuslavorista Antonio Pileggi, il giuslavorista Massimo Cundari, Enzo Caratelli Segretario generale Cisal Terziario e Marco Furnari membro della Giunta Nazionale di Anpit.

E ancora, intervista a tutto campo a Giulio Tremonti presidente Commissione Affari Esteri e Comunitari Camera dei Deputati. Focus sulle riforme costituzionali, in cui interverranno Sara Kelany della Commissione Affari Costituzionali Camera dei Deputati, il giornalista Roberto Arditti, Marco Olivetti docente di Diritto Costituzionale Università Lumsa, Luca Bianchi Direttore Generale Svimez e Daniele Saponaro Segretario Generale di Anpit.

La giornata di giovedì si concluderà con l’intervista al presidente nazionale di Anpit Federico Iadicicco.

È previsto anche l’intervento del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. Venerdì 20 si aprirà con i saluti introduttivi di Fulvio De Gregorio presidente Enbic e Gianni Mignozzi vicepresidente nazionale Enbims e Anpit.

A confrontarsi sul tema delle tecnologie al servizio dell’uomo e della crescita saranno Giorgio Mulè vicepresidente della Camera dei Deputati, Tonino Cantelmi professore di Cyberpsicologia presso l’Università Europea e Coordinatore GdL Tecnologie Emergenti – Cnb Presidenza del Consiglio, Stefano Masini responsabile Area Ambiente e Territorio Coldiretti, Francesco Gianluigi Greco presidente dell’Associazione Italiana per l’intelligenza Artificiale e Francesco Catanese vicepresidente Nazionale di Anpit. Seguirà l’intervista al Ministro delle imprese e del Made In Italy Adolfo Urso ed è prevista anche la presenza di altri ministri.

Nel panel sulla Riforma fiscale, Pnrr e legge di Bilancio interverranno Lucia Albano sottosegretario Ministero dell’Economia e delle Finanze, Piero De Luca membro della Commissione Politiche dell’Unione Europea della Camera dei Deputati, Giuseppe Liturri economista aziendale, Gabriele Sepio editorialista de Il Sole 24 Ore e Leonardo Giacomozzi membro della Giunta Nazionale di Anpit.