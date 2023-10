Linkedin licenzia negli Usa 700 dipendenti, ma assume in India

Linkedin è un social network che dovrebbe aiutare a trovare lavoro. Purtroppo non è sempre così almeno per i dipendenti. Infatti quest’anno la società controllata da Microsoft non ha centrato gli obiettivi di crescita e dunque è pronta a licenziare circa 700 persone negli Usa quasi tutte nel comparto ingegneristico. Ma è anche pronta ad assumere per garantire gli stessi livelli di servizio nuovi ingegneri meno “costosi” in India. Linkedin quest’anno aveva già mandato a casa 716 dipendenti in vista di una imponente ristrutturazione che ha comportato anche la graduale eliminazione della app dedicata al mercato cinese.

“Con la maggiore fluttuazione del mercato e della domanda dei clienti e per servire in modo più efficace i mercati emergenti e in crescita, stiamo ampliando l’uso dei fornitori”- aveva spiegato in quell’occasione l’ad, Ryan Roslansky, affermando che il taglio di ruoli nei team di vendita, operativi e di supporto era finalizzato a ottimizzare le operazioni dell’azienda. I tagli, per quanto di una certa rilevanza, al momento rappresentano però solo il 2,5% e il 3 del totale della forza lavoro del gruppo che comprende 20mila dipendenti.

Microsoft aveva acquisito Linkedin nel 2016 per 26.2 miliardi di dollari, 26 volte l’Ebitda dell’epoca. Una delle tante acquisizioni del colosso di Redmond fondato da Bill Gates che recentemente ha comperato la società di videogiochi Activision per 70 miliardi di dollari.

Linkedin comunque non è la sola a licenziare: Amazon ha mandato a casa circa 30mila dipendenti e Disney 7mila, su 220mila , nell’anno del suo centenario, per risparmiare 5,5 miliardi di dollari.