Balneari, chiuso il tavolo: 33% delle coste in concessione

Balneari, il 67% delle coste italiane è libero

Il 67% delle coste italiane è libero, solo 33% circa delle aree demaniali delle coste è in concessione. Con questo dato si è concluso ieri pomeriggio il lavoro del tavolo tecnico consultivo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, istituito a maggio presso la Presidenza del Consiglio per definire i criteri per determinare la sussistenza o meno della scarsità della risorsa naturale disponibile.

I balneari: non applicare la Bolkenstein

Per le associazioni balneari si tratta della conferma che la risorsa naturale disponibile non è scarsa, e quindi non si deve applicare a questo settore la direttiva Bolkestein. Le regole Ue costringono a nuove gare, dal 2024 secondo le ultime decisioni del Consiglio di Stato, o dopo il 2024 secondo il rinvio previsto dal decreto Milleproroghe, ma la percentuale emersa dal tavolo tecnico sarebbe il punto di partenza per avviare l’interlocuzione con la Commissione Ue. Ma le associazioni dei balneari, che da anni contestano la normativa europea, chiedono di prorogare i lavori del tavolo, per mappare anche le coste di laghi e fiumi, e di considerare anche le coste rocciose.

Palazzo Chigi: incontro costruttivo

L’incontro conclusivo del tavolo – fa sapere Palazzo Chigi in una nota – “si è svolto in un clima partecipato e costruttivo”. Il Tavolo ha fatto un punto sui lavori svolti, allo stato degli atti e sulla base dei dati ad oggi disponibili. I dati sui rapporti concessori in essere sulle aree demaniali marittime, nelle more dell’operatività del sistema Siconbep, sono stati acquisiti attraverso la banca dati SID – Portale del mare. Tale banca dati, tuttavia, non contiene i dati sul demanio lacuale e fluviale la cui acquisizione richiede tempi lunghi di elaborazione, in quanto sono gestiti a livello comunale o sovraregionale e subordinati a preventive e complesse valutazioni di natura idraulica e idrogeologica.

Quanto ai criteri tecnici utili a determinare la sussistenza della scarsità della risorsa naturale, il Tavolo ha evidenziato come, in base agli elementi finora raccolti e analizzati, questi debbano essere individuati “tenendo conto del dato nazionale, secondo un approccio generale e astratto, proporzionato e non discriminatorio”. Il Tavolo ha infine segnalato anche la necessità di un passaggio in Conferenza Unificata e di presentare in via preliminare l’esito dei criteri e dei lavori alla Commissione Europea.

“Assegnare le concessioni”

Federbalneari Italia è l’unica associazione di settore che sarà impegnata in Commissione europea per confermare l’impianto normativo a tutela del demanio marittimo e delle imprese balneari italiane. “Abbiamo appreso con piacere che la risorsa costiera è ampiamente disponibile, per cui – afferma il presidente di Federbalneari Italia, Marco Maurelli in una nota – si possono assegnare in concorrenza numerose concessioni balneari, insieme al relativo piano di tutela per gli attuali concessionari. Il dato, seppur soddisfacente, è incompleto perché carente del piano del demanio idrico, che comprende laghi e fiumi, come previsto dalla legge Draghi”. Federbalneari Italia, pertanto, ha chiesto che il tavolo interministeriale rimanga aperto “per individuare e condividere in Commissione europea un percorso valido a valorizzare il nostro sistema concessorio che vale il 30% del PIL turistico in Italia. Inoltre – sottolinea l’associazione – chiediamo al governo di definire una norma che consenta di proseguire il lavoro di mappatura del demanio idrico, già acquisito sul piano marittimo grazie al prezioso lavoro compiuto dal Mit e dal tavolo, per raggiungere un quadro realmente complessivo da condividere in Commissione europea”.

“No ai capitali stranieri”

“Dobbiamo preoccuparci di difendere l’italianità, non si può svendere ai capitali stranieri come avviene in tanti altri settori – afferma Fabrizio Licordari, presidente di Assobalneari Italia –. Questo tavolo doveva determinare i criteri per definire se c’è scarsità della risorsa naturale. Ha determinato con un primo passaggio che la risorsa non è scarsa e si potranno dare nuove concessioni: circa il 30% è occupato e circa il 70% è disponibile. La maggioranza quasi totalitaria delle associazioni, in primis Assobalneari Italia, ha detto che però il tavolo non si può chiudere perché manca il dato delle coste di laghi e fiumi che si possono dare in concessione. Un dato che aiuterà a far comprendere alla Commissione europea che la risorsa disponibile in Italia non è scarsa. Ora deciderà il governo se far proseguire il tavolo”, ha aggiunto Licordari, ricordando che se la risorsa non è scarsa, “ricadiamo non più nell’articolo 12 della direttiva Bolkestein, ma nell’11, secondo cui le concessioni non hanno durata limitata”. Per Assobalneari Italia, nel calcolo della risorsa naturale disponibile “va intesa non solo la costa sabbiosa ma anche quella rocciosa. Anche su roccia su può dare le concessioni, e anche di pregio perché sono le località forse più belle penisola. E si possono realizzare strutture leggere e rimovibili”.