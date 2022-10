I conti vanno bene, ma il titolo crolla: cosa succede a Amplifon

Cosa succede alle azioni Amplifon

Amplifon cresce a due cifre, ma l’utile è sotto le attese e il titolo scivola del 3.8%% a 25,25 euro. Rispetto all’inizio dell’anno la perdita supera il 45% che sostanzialmente raddoppia il calo dell’indice generale (22%). La Borsa è preoccupata per l’erosione dei margini. Nel terzo trimestre, infatti i ricavi sono stati pari a 502 milioni (+12,1% a cambi correnti) migliorando le attese degli analisti (494,4 milioni). Invece i margini, seppur di poco sono stati inferiori alla attese.

L’ebit è migliorato del 14,3% a 49,1 milioni (50 milioni la stima del consenso). Le aspettative per fine anno sono molto prudenti. In agguato rallentamenti nelle attività economiche dovuti all’attuale situazione geopolitica, all’andamento dell’inflazione e all’emergenza sanitaria. Pesano anche le previsioni negative dei concorrenti: la svizzera Sonova ha tagliato le stime sul 2022 e i conti della danese Demant non battono le attese.