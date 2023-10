Industria tedesca, salgono a sorpresa gli ordini in agosto

Germania, salgono gli ordini in agosto

Segnali di ripresa dall’industria manifatturiera tedesca. Gli ordini all’industria sono saliti del 3,9%, in agosto su base mensile. nIn luglio, il dato aveva segnato un crollo a -11,3%. Il dato è nettamente superiore anche alle attese degli economisti, che stimavano u aumento più contenuto al +1,8%.

Il boom di giugno e il crollo di luglio

Negli ultimi mesi il dato sugli ordini all’industria tedesca è stato caratterizzato da una forte volatilità, con oscillazioni marcate in positivo o in negativo e sorprendendo spesso rispetto alle attese. Il dato di agosto arriva dopo il crollo registrato in luglio. Mentre in giugno il dato aveva segnato un deciso rialzo, +7%, contro attesa di una contrazione.