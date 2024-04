Bici elettriche senza incentivi il mercato scende del 19% nel 2023

Non basta aver disseminato di ciclovie tutte le grandi città italiane, con Milano che paga un tributo fortissimo all’aumento di traffico proprio per questo motivo. I pedalatori, senza incentivi per l’acquisto di biciclette tradizionali ed e-bike nel 2023 hanno fermato gli acquisti. Il mercato italiano delle biciclette ha registrato una decisa contrazione, con un calo delle vendite del 23% rispetto all’anno precedente, raggiungendo appena oltre 1,3 milioni di unità vendute contro gli oltre 2 milioni di pezzi dell’anno precedente. Lo dice un rapporto di Confindustria Ancma, l’associazione ciclo, motociclo e accessori. Le biciclette tradizionali hanno subito un calo del 24%, fermandosi a poco più di un milione di pezzi venduti, mentre le e-bike che erano andate a ruba nel 2022, hanno visto diminuire le loro vendite del 19%, con 273mila unità vendute.

Le e-bike sono costose e facilmente “rubabili”

Il problema delle e-bike è simile a quello delle auto elettriche, ossia un alto costo di acquisto (la forbice varia tra i mille e gli oltre 7mila euro per i modelli più performanti), unito anche al fatto che le bici elettriche sono molto appetibili per i ladri, un po’ come lo erano i motorini senza targa di qualche anno fa, perché facilmente rivendibili. E dunque, tra e-bike e motorino, senza incentivi vince quest’ultimo, beninteso con motore a scoppio dato che anche le vendite degli scooter elettrici sono ferme, perché più performante e assai meno “rubabile”. Da sottolineare invece che quando si tratta di giri gratuiti, messi a disposizione durante BikeUp, il festival delle bici elettrica ospitato a Bergamo a metà aprile, l’interesse c’è. Tra gli stand si sono aggirati, con molta voglia di curiosare e poca di comprare, 40mila visitatori che hanno esaurito i 500 e-bike tour ancor prima dell’apertura dell’evento.

Il settore occupa circa 20 mila persone con 250 imprese

Il settore nonostante il calo delle vendite occupa in Italia circa 20mila persone con circa 250 imprese attive. Il distacco si fa ancora più ampio se compariamo i livelli attuali con quelli registrati tra il 2020 e il 2021, un vero e proprio biennio d’oro per le e-bike dove il timore di prendere mezzi pubblici legato alla pandemia da Covid-19, unito a una crescente sensibilità ambientale, ha indotto migliaia di italiani a optare per le due ruote come scelta di mobilità alternativa all’auto, il tutto spinto a dovere da generosi incentivi che hanno finito per drogare il mercato.