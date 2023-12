Ecofin, Gentiloni: "Possibile un accordo nei prossimi giorni"

Secondo il commissario agli affari economici Paolo Gentiloni nelle discussioni della notte i ministri finanziari ‘hanno compiuto progressi sostanziali ma la missione non è compiuta‘. In ogni caso si è dichiarato ottimista su un accordo nei prossimi giorni indicando che è probabile che sarà convocata una riunione straordinaria dell’Ecofin per sancire l’intesa sulla riforma delle regole di bilancio.

‘Diversi punti sono ancora aperti compreso il chiarimento di aspetti legali’ di un possibile accordo. Francia, Germania, Italia e Spagna hanno proposto una soluzione di compromesso per tenere conto della spesa per interessi degli stati nella determinazione delle manovre finanziarie per ridurre il deficit/pil. Si tratta di ‘scontarli’ dal calcolo del deficit solo ai fini del giudizio sulla correzione dei conti pubblici anno per anno. Secondo il Mef nel 2023 la spesa per gli oneri del debito per l’Italia sara’ pari al 3,8% del pil, pari a oltre 78 miliardi di euro; nel 2024 corrispondera’ al 4,2% del pil, circa 89 miliardi; nel 2025 al 4,3%, pari ad oltre 95 miliardi ; nel 2026 al 4,6% del pil, a 104 miliardi.