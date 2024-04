Eurozona, l'inflazione annua scende più delle attese al 2,4% a marzo

L’inflazione annua dell’area euro dovrebbe attestarsi al 2,4% a marzo 2024, in calo rispetto al 2,6% di febbraio e sotto il 2,5% atteso dagli analisti, secondo la prima stima di Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione Europea.

Considerando le principali componenti dell’inflazione dell’area euro, Eurostat prevede che i servizi registreranno il tasso annuo più elevato a marzo (4,0%, stabile rispetto a febbraio), seguiti da alimentari, alcol e tabacco (2,7%, rispetto al 3,9% di febbraio), i beni industriali non energetici (1,1%, contro 1,6% a febbraio) e l’energia (-1,8%, contro -3,7% a febbraio).

Su base mensile l’aumento è dello 0,8%, contro il +0,6% del mese precedente. L’inflazione core – che esclude energia, cibo e tabacchi – viene stimata al 2,9%, rispetto al 3,1% del mese precedente e al 3% del consensus. L’inflazione armonizzata, escluse le componenti cibo ed energia, è attesa in frenata al 3,1% dal 3,3% del mese precedente.

Per quanto riguarda il tasso di disoccupazione destagionalizzato dell’area euro a febbraio 2024 era al 6,5% (contro attese per un 6,4%), stabile rispetto a gennaio 2024 e in calo rispetto al 6,6% di febbraio 2023. Il tasso di disoccupazione dell’UE era al 6,0% a febbraio 2024, anch’esso stabile rispetto a gennaio 2024 e rispetto febbraio 2023. Lo comunica Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione europea.

Eurostat stima che 13,249 milioni di persone nell’UE, di cui 11,102 milioni nella zona euro, fossero disoccupate nel febbraio 2024. Rispetto a gennaio 2024, la disoccupazione è diminuita di 13mila unità nell’Ue e aumentata di 17mila nell’area euro. Rispetto a febbraio 2023, la disoccupazione è aumentata di 156mila unità nell’UE e è diminuita di 30mila nell’area euro. (Teleborsa)