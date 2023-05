Fisco, ecco il 730: dalle aliquote Irpef ai bonus, tutte le novità

Quest’anno le dichiarazioni dei redditi sono ancora più semplici da utilizzare, grazie anche alla possibilità di delegare una persona di fiducia sia online che in videocall: dal pomeriggio di martedì 2 maggio le dichiarazioni precompilate dall’Agenzia delle Entrate potranno essere consultate, mentre da giovedì 11 maggio sarà possibile accettare, modificare e inviare il 730 e il modello Redditi. Le regole di questa nuova stagione sono state definite in due provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

Tra le novità, gli scaglioni delle aliquote Irpef che diventano quattro: 23% (fino a 15mila euro); 25% (fino a 28mila); 35% (fino a 50mila); 43% (oltre 50mila). Per i giovani fino a 31 anni non compiuti, con un reddito fino a 15.493,71 euro, viene riconosciuta una detrazione del 20% del canone di locazione (l’importo detraibile non può superare 2mila euro). Detrazione del 75% in 5 anni per le spese sostenute nel 2022 per interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche.

In ulteriore crescita i dati trasmessi all’Agenzia, che superano quest’anno quota 1 miliardo e 300 milioni (+8% rispetto al 2022). Di questi, oltre un miliardo (l’80% del totale) sono relativi a spese sanitarie. A seguire, premi assicurativi (99 milioni), certificazioni uniche di lavoratori dipendenti e autonomi (73 milioni), bonifici per ristrutturazioni (11 milioni), dati relativi agli interessi passivi sui mutui (8,5 milioni) e spese scolastiche (6,5 milioni).

Saranno inoltre utilizzati nuovi dati: corsi post-diploma presso istituti statali di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, spese per canoni di locazione, spese di intermediazione per l’acquisto di immobili adibiti a prima casa. Tutte informazioni che si aggiungono a quelle già presenti negli anni scorsi, come ad esempio i contributi previdenziali e assistenziali, quelli versati per i lavoratori domestici, le spese universitarie, per gli asili nido, le spese per gli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico.

La stagione dichiarativa si chiuderà il 2 ottobre per chi invia il 730 direttamente tramite l’applicazione web e il 30 novembre per chi invece utilizza il modello Redditi precompilato. (Teleborsa)