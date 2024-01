Lagarde (Bce): taglio dei tassi se siamo certi che l'inflazione è tornata al 2%

“Penso che i tassi, salvo ulteriori shock o dati inattesi, non continueranno a salire. E se vinciamo la nostra lotta contro l’inflazione, e se siamo certi che l’inflazione sarà effettivamente al 2%, a quel punto i tassi cominceranno ad andare giù”. Lo ha affermato Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, in una intervista a France 2 TV.

“Non posso darvi una data” per i tagli, ha detto risposto Lagarde a una precisa domanda sul tema. “Ma posso dire che se vinciamo questa battaglia, se arriviamo al 2% come stimiamo nel 2025, e se sarà confermato dai dati che avremo” nei prossimi mesi, “sono molto fiduciosa, allora i tassi aumenteranno iniziano a declinare man mano che abbiamo questa certezza”, ha aggiunto.

Lagarde ha affermato che l’Europa non è in una grave recessione e che il peggio della lotta contro l’inflazione è passato. “Penso che abbiamo superato la parte più grande e più difficile, a meno che non ci troviamo di fronte a un altro grave shock – ha detto – Ciò non significa che avremo un declino graduale”.