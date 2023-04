Nulla di fatto all'assemblea, slitta anche il rinnovo del board di Mcc

Anche per Mcc slitta il rinnovo del board

Niente rinnovo per il board di Mediocredito Centrale. Almeno per il momento, resta in carica il consiglio uscente della banca pubblica. L’assemblea, convocata per oggi 26 aprile alle 14.30, ha approvato il bilancio del 2022. Ma ha deciso di rinviare di alcuni giorni la nomina del nuovo consiglio d’amministrazione, il cui mandato scadeva con l’approvazione del bilancio. “Nei prossimi giorni – è scritto nel comunicato di Mcc – l’assemblea si riunirà nuovamente per la trattazione e le conseguenti deliberazioni relative alla nomina del consiglio di amministrazione”. Malgrado l’assemblea fosse convocata per il primo pomeriggio, le informazioni sul suo esito sono circolate solo in tarda serata.

Il precedente della Popolare Bari

Dal rinnovo del board di Mcc dipende anche il rinnovo di quella della Banca Popolare di Bari, anch’esso scaduto con l’approvazione del bilancio 2022. L’assemblea dell’istituto barese, che si è tenuta lo scorso lunedì 24 aprile, ha deciso di prorogare il mandato del consiglio attuale fino a una nuova assemblea, ancora da convocare. Lunedì 24 aprile infatti l’azionista Mcc non ha presentato la lista dei candidati.

Il caso di Bernardo Mattarella

Il board uscente di Mcc è presieduto da Massimiliano Cesare con Bernardo Mattarella come amministratore delegato. Ma Mattarella è stato nominato nel luglio scorso amministratore delegato di Invitalia, azionista di Mcc. La nomina del successore in Mcc è stata inizialmente rinviata in attesa del nuovo governo. Poi è rientrata nella partita complessiva delle nomine delle partecipate pubbliche del governo Meloni. Il presidente Cesare, che è anche presidente della Popolare Bari, aveva già dichiarato di essere indisponibile a un nuovo mandato per entrambi gli incarichi. Il nuovo slittamento è arrivato dopo che in mattinata erano circolate indiscrezioni sui nomi del nuovo board.

Il bilancio 2022 di Mcc spa si è chiuso con un utile di 19,6 milioni di euro.