Mcc, oggi scade il cda. La partita delle nomine con Bari

La partita delle nomine tra Mcc e Popolare Bari

Potrebbe essere sciolto a breve il nodo del vertice di Mcc che ha bloccato il rinnovo del board della Popolare di Bari. Le indicazioni dell’azionista Invitalia ci sono già e si attende il via libera dei ministeri. Oggi è prevista un’assemblea di Mediocredito Centrale, chiamata ad approvare il bilancio del 2022, che sancisce anche la scandenza del consiglio in carica. Anche se al momento non risultano pervenute indicazioni per una modifica all’ordine del giorno con la nomina del cda.

Da luglio 2022 l’attesa del successore

Al momento, Bernardo Mattarella è ancora nelle piene funzioni di amministratore delegato, in attesa della nomina del suo successore. Da luglio 2022 il manager è anche amministratore delegato di Invitalia. La nomina del suo successore in Mcc era prevista in tempi brevi, ma la caduta del governo Draghi e le elezioni hanno fatto slittare l’indicazione del nome per la controllata.

L’impasse sulle nomine

In ottobre, con il governo Meloni nel pieno delle sue funzioni, la nomina sembrava potesse arrivare in tempi brevi. Ma la partita delle nomine pubbliche ha fatto rinviare anche il rinnovo dell’ad di Mcc in attesa della definizione dei posti chiave nelle grandi partecipate pubbliche. A questo punto però la soluzione non può essere rimandata. Anche perché senza il nuovo ad di Mcc non ci può essere il nuovo board della Popolare di Bari, principale controllata (l’altra è la Cassa di risparmio di Orvieto) del Mediocredito.

Per Bari l’ipotesi Divella

Tra i nomi circolati nei mesi scorsi, quello dell’ex numero uno di Sace, Pierfrancesco Latini. Ma l’equilibrio complessivo trovato tra i partiti della maggioranza di centrodestra avrà conseguenze anche su questa casella. Gli altri componenti del board di Mcc sono Massimiliano Cesare (presidente, che è anche presidente della Bari) e tre manager di Invitalia: Leonarda Sansone, Gabriella Forte e Pasquale Ambrogio.

Una volta risolta la questione Mcc, la nuova assemblea della Bari deve essere convocata con un preavviso di 15 giorni. Mentre la lista dei candidati per il cda deve essere depositata una settimana prima. Alla Popolare dovrebbe essere confermato l’ad Cristiano Carrus, ma anche su questo non sarebbero arrivate indicazioni, neppure informali, dal versante politico. Mentre per la presidenza è circolato il nome dell’industriale Vincenzo Divella.