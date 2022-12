Per le feste di fine anno in Italia turisti in crescita del 20%

Le vacanze dei turisti italiani

Cinque milioni di italiani passeranno almeno un giorno fuori casa a Capodanno e dintorni. Il numero di turisti supererà quest’anno del 20% quello dell’anno passato, quando ancora le restrizioni legate al Covid frenavano la mobilità degli italiani. E’ quanto emerge da un sondaggio Coldiretti/Ixè.

I vacanzieri rimarranno perlopiù in Italia: l’87% ha prenotato il suo viaggio di fine anno all’interno dei confini nazionali.

La meta più gettonata sono le città e le località d’arte, con il 54% delle preferenze, seguite dalla montagna con il 23%. Mentre il resto dei turisti si divide tra campagna, mare e terme.

Il 57% alloggerà e dormirà in case di proprietà oppure sarà ospitato da amici o parenti. Mentre il 34% preferisce l’albergo. Stabile la quota di chi sceglie invece bed and breakfast e agriturismi.

Complice l’inflazione, mediamente ogni persona spenderà 575 euro, il 28% in più rispetto allo scorso anno. Il dato medio tuttavia non è rappresentativo di una realtà fortemente polarizzata. Il 48% dei vacanzieri, infatti, si terrà sotto i 250 euro, mentre un 9% spenderà oltre 1.000 euro.

“Sono quasi 300mila gli ospiti per Capodanno a tavola negli agriturismo“, scrive Coldiretti in una nota. “L’Italia può contare su una offerta capillare diffusa lungo tutta la penisola con circa 25.400 aziende agrituristiche presenti in Italia che sono in grado di offrire un potenziale di più di 294mila posti letto e 532 mila coperti per il ristoro e quasi 2000 attività di fattoria didattica per i più piccoli”.