Nel 2022 gioiscono le banche, redditività in aumento

La redditività delle banche italiane

Nel primo semestre del 2022 la redditività delle banche italiane è leggermente aumentata rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È quanto emerge dal Rapporto sulla stabilità finanziaria della Banca d’Italia. Il livello di patrimonializzazione del sistema sarebbe complessivamente in grado di far fronte a uno scenario macroeconomico avverso (definito in coerenza con le più recenti proiezioni diffuse dalla Banca d’Italia) che prevede, tra l’altro, un’interruzione completa dei flussi di gas russo verso l’Europa e un significativo rincaro dei prezzi delle materie prime.