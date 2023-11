Borsa, In evidenza Mar 28 novembre 2023

Borsa di Milano, Piazza Affari. Aggiornamento del 28 novembre 2023

La Borsa di Milano prosegue in calo con l'FTSE MIB che scende dello 0,2%, in un clima di attesa per i segnali dai future di Wall Street.

Verità & Affari Borsa Milano oggi