Superbonus 110% cosa non ha funzionato? Tra i problemi maggiori per gli operatori lo sconto in fattura

Cosa non ha funzionato nel superbonus 110%? Secondo Vito Zongoli ad di Senec in Italia, società tedesca che si occupa di fornitura di materiale per impianti fotovoltaici (inverter e batterie con fatturato in Italia da 150 milioni di euro), tra i problemi maggiori c’è stato lo sconto in fattura. “La cosa andava gestita diversamente – ha spiegato Zongoli- non si poteva fare lo sconto in fattura con il 110% per via dell’aumento dei costi. Lo sconto è ottimo se si consente una detrazione fiscale al 50% o leggermente superiore. Tramite le associazioni di categoria di cui facciamo parte, ossia Anie e Italia Solare, abbiamo proposto di reintrodurlo in questo senso”.

Lo sconto in fattura comporta però un prezzo maggiorato almeno del 30% a causa degli oneri finanziari che devono essere ammortizzati.

“E vero ma ci sono persone che senza questa misura non avrebbero i soldi dei lavori. Però il vero problema è stato l’abbinamento con il Superbonus che ha portato a un livellamento verso l’alto dei prezzi di tutti i materiale, purtroppo anche quelli scadenti. Prendiamo il costo dell’impianto fotovoltaico. Il Superbonus pagava 2400 euro a Kilowatt installato, E quindi potevo essere fortunato e comprare moduli di alta qualità ma anche robaccia di scarsissimo livello e pagare lo stesso. Ed è quello che è successo perché il grosso degli impianti sono stati realizzati con moduli di. quarta, quinta scelta. Che costano un buon 40- 50% in meno di quelli di alta qualità che in un mercato non drogato costano oggi circa 2000 euro a Kw”.

Adesso c’è il problema dei crediti incagliati?

“All’inizio tutto sembrava facile per la cessione del credito con Poste che non faceva nessun controllo. E dato che i tassi erano bassi pagare il 105% un credito che valeva 110 era un grande affare per tutto il sistema bancario. Le banche ci guadagnavano molto di più rispetto a un mutuo. Poi sono arrivate le truffe, l’aumento dei controlli e infine quello dei tassi. Oggi quei crediti vengono svalutati del 30- 35 fino anche 40%. In realtà le imprese edili che hanno applicato il sovrapprezzo, tutto sommato oggi ci stanno ancora dentro perdendoci comunque un po”.

Ma chi sta comprando questi crediti fiscali?

“In realtà ci sono tante banche. Purtroppo si è creato il meccanismo delle 106, società di cartolarizzazione approvate da Banca d’Italia che in questo momento sono finanziate dalle banche stesse. E dunque il credito viene acquistato, alla fine della fiera, dalla banca. Ma attraverso un passaggio ulteriore che chiaramente ha dei costi. Probabilmente gennaio tutto ripartirà ma con regole nuove. Quasi tutte le banche, che dalla cessione del credito hanno guadagnato moltissimo, sono pronte con delle piattaforme di trading che potranno comperare e rivendere i crediti”.

Ma al governo come associazioni che richieste avete fatto?

“Molto dipende dalla durata del credito di imposta. Noi chiediamo che i tempi vengano accorciati da 10 a 5 anni. Perché più è lunga la restituzione del credito, più costa. Ed è anche per questo che oggi crediti decennali vengono svalutati del 35- 40%. E le imprese arrivano ad applicare una maggiorazione in fattura per chi chiede lo sconto anche del 50% quindi è molto importante ridurre i tempi a 5 anni. C’è un mercato da far ripartire. Ad oggi ci sono 220mila aziende, quasi tutte del comparto edile, a rischio chiusura proprio perché hanno ancora in pancia questi crediti da gestire”.

Quindi cosa si può fare?

“La soluzione è il trading dei crediti attraverso le piattaforme di interscambio delle banche. Il governo voleva dare tutto in mano a EnelX. Ma la piattaforma non è partita perché Enel X non è una banca. A noi risultano 56 miliardi di crediti incagliati, Ance ne dichiara 30 ma non so come li abbiano calcolati. Comunque sia è una cifra enorme”.

Quanto alla sua società, Senec, pensate di riaprire la cessione del credito?

“Sì, assolutamente sì. Noi, dato che l’azionista principale di Senec è una utility tedesca che fattura 45 miliardi, siamo stati tra gli attori principali insieme a EnelX sul discorso dei crediti. Abbiamo sempre dato ai nostri clienti, che sono gli istallatori, la possibilità di cedere i crediti e di usarci quasi come una banca fornendo il materiale che veniva pagato poi col credito d’imposta”.

Ma adesso il Superbonus è finito?

“ Ci sono ancora cantieri aperti che possono usufruire del Superbonus se entro settembre hanno completato almeno il 30% dei lavori. Inoltre il governo potrebbe spostare le scadenze per i condomini. Poi ci sono altre casistiche che rendono il tutto molto complicato ma che stiamo gestendo”.

Quale sarà il futuro del fotovoltaico?

“Le comunità energetiche giocheranno un ruolo chiave perché consentiranno a chi non ha sufficiente spazio per istallare i pannelli solari di beneficiare dell’energia prodotta dal sole. Stiamo portando avanti molti progetti per realizzare impianti da 1 Megawatt che permettono di dare energia elettrica a 300 famiglie”.

Quanto costa un impianto di questo tipo?

“Grosso modo un milione di euro. Noi puntiamo sui distretti industriali per trovare aziende che hanno spazio sui tetti dei capannoni. Poi andiamo a coinvolgere i cittadini che abitano in zone limitrofe a una distanza di tre- quattro chilometri per farli diventare parte delle comunità energetiche”.