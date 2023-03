Superbonus, più vicina la soluzione F24 per i crediti fiscali

Il governo sta valutando la proposta dell’Ance

Secondo quanto riferisce Il Corriere della Sera, l’esecutivo sta pensando di sbloccare i quasi 20 miliardi di crediti d’imposta legati ai bonus edilizi. Superbonus in primis. La soluzione è nella proposta avanzata dal’associazione dei costruttori edili, l’Ance, che ha chiesto la compensazione con gli F24.

La Ragioneria dello Stato e il Tesoro stanno però ancora valutando l’opzione perchè temono possa essere eccessivamente onerosa per le casse pubbliche. Si è espressa invece a favore la commissione Finanze della Camera.

Il compromesso è dietro l’angolo

Per Marco Osnato, parlamentare di Fratelli d’Italia, il compromesso è aportata di mano. “Stiamo lavorando sull’ipotesi di utilizzare la compensazione con gli F24 con determinati parametri e solo per alcune banche, quelle cioè che ancora non hanno esaurito la loro capacità fiscale” ha dichiarato.

La decisione potrebbe già arrivare lunedì. Intanto i sindacati hanno espresso preoccupazione per il blocco dei lavori legato a doppio filo con la fine del Superbonus e il blocco dei crediti. Per il leader della Cisl, Luigi Sbarra, ci sono in gioco 100mila posti di lavoro.