Tassi, Williams (Fed): “Ormai siamo vicini al picco massimo”

Un taglio dei tassi d’interesse è possibile nella prima metà del 2024, ma dipenderà dai dati. Lo ha detto John Williams, presidente della Fed di New York, in un’intervista al New York Times. Williams ha dichiarato che l’economia statunitense “è forte”, ma “allo stesso tempo, ci sono molti indicatori che stanno andando nella giusta direzione”, a partire dall’inflazione, che si sta riducendo.

Sui tassi d’interesse, ha detto: “Penso che siamo piuttosto vicini al picco, il punto ora è capire per quanto tempo portare avanti una politica restrittiva”.

Alla domanda sulla possibilità di tagliare i tassi nella prima metà del prossimo anno, ha risposto: “Penso che dipenderà dai dati, da quello che accadrà con l’inflazione. La prima metà del prossimo anno è ancora lontana“.

“Ma se l’inflazione continuerà a scendere, se scenderà il prossimo anno, come molti prevedono, allora se non taglieremo i tassi a un certo punto, nel corso del prossimo anno, i tassi d’interesse reali saliranno, e saliranno ancora, e questo non sarebbe in linea con i nostri obiettivi”.