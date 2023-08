L'allarme di Elon Musk: "X rischia di fallire"

L’allarme di Musk: X rischia di fallire

Twitter, adesso ribattezzata X, rischia di fallire. Ad ammetterlo è lo stesso Elon Musk, il miliardario sudafricano che ha rilevato il social network meno di un anno fa per 44 miliardi di dollari.

Il tweet di Musk

“La triste verità è che non ci sono grandi ‘social network’ in questo momento – ha scritto Musk sul suo account X -. Potremmo fallire, come molti hanno previsto, ma faremo del nostro meglio per far sì che ce ne sia almeno uno”. Nel fine settimana, un problema tecnico sulla piattaforma aveva messo in allarme gli utenti. Le foto e il link postati prima del dicembre 2014 sono scomparsi, forse per un problema tecnico. O più probabilmente per una scelta mirata a ridurre i costi di archiviazione della società.

Acquisizione da 44 miliardi

Dopo le segnalazioni di moltissimi utenti sono tornati i contenuti scomparsi. Poco dopo, quando in Europa era già lunedì, è arrivato l’allarme di Musk: “Potremmo fallire“, come dichiarato anche in altre occasioni. Twitter, servizio di notifiche e microblogging, fu creato da Jack Dorsey nel 2007. A fine ottobre 2022 l’acquisizione di Elon Musk per 44 miliardi di dollari e poi la crisi.