Usa-Cina, l'attacco della Yellen: non accetteremo prodotti venduti in perdita

Washington “non accetterà” l’ondata di prodotti cinesi venduti in perdita sul mercato mondiale, come è già accaduto in passato. Lo ha dichiarato il ministro del Tesoro americano Janet Yellen, in visita in Cina.

L’esempio dell’acciaio

Citando l’esempio dell’acciaio, più di dieci anni fa, il cui afflusso cinese “ha decimato le industrie in tutto il mondo e negli Stati Uniti”, la Yellen ha detto ai giornalisti: “Non accetterò di nuovo questa realtà”.