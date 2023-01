Eni, l'offerta dei bond chiude in anticipo il 20 gennaio

Collocamento da record

Successo per l’emissione delle obbligazioni sustainability-linked Eni da 2 miliardi di euro. Interamente collocato l’ammontare nominale complessivo presso i piccoli risparmiatori.

Così i responsabili dell’operazione (Intesa Sanpaolo e Unicredit) hanno optato per la chiusura anticipata dell’offerta. al 20 gennaio 2023 alle ore 17:00. La nuova scadenza vale sia per le adesioni in sede che per le adesioni effettuate fuori sede attraverso consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede che per le adesioni mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Pertanto, l’ultimo giorno per la raccolta delle adesioni per l’offerta è domani fino alle 17:00. Inizialmente si prevedeva l’adesione all’offerta del bond Eni sia online fino a venerdì 20 gennaio, con l’offerta fuori sede fino a venerdì 27 gennaio o recandosi in filale fino a venerdì 3 febbraio. Ma il successo del collocamento ha spinto gli advisor a modificare la tempistica.

L’attenzione degli investitori era del resto legata al fatto che il tasso proposto da Eni offre un premio sia rispetto ai suoi stessi bond sul mercato sia anche rispetto ai Btp di pari durata. Anche se c’è una diversa tassazione: il rendimento del Btp è tassato per il 12,5%, quindi al netto è al 3%. Il bond Eni, per il quale non vengono comunque pagate commissioni bancarie, ha una tassazione invece del 26%, per un netto al 3,18% Intanto a metà mattinata il titolo Eni perdeva circa l’1,4%.