Ikea sospende le vendite online in Russia dal 15 agosto

La decisione di Ikea in Russia

Ikea, il colosso svedese specializzata nella vendita di mobili e arredamento, ha annunciato l’interruzione delle vendite online dei suoi prodotti in Russia dal 15 agosto. Il 15 agosto 2022 alle 20 ora di Mosca (le 19 in Italia), la vendita online di prodotti Ikea per gli acquirenti e i clienti per affari terminerà.

“I punti vendita di Ikea rimarranno chiusi e lavoreranno solo per emettere gli ordini ricevuti, nonché per provvedere alla restituzione e al cambio merci”, si legge sul sito web dell’azienda. Come indicato dall’azienda di arredamento tutti gli ordini effettuati prima della fine delle vendite online verranno elaborati, emessi o consegnati nei mesi di agosto e settembre all’orario concordato al momento dell’ordine.