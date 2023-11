Inflazione, cresce l'indebitamento delle famiglie e il credito al consumo

Con il caro-vita cresce l’indebitamento delle famiglie. Nel 2023, spiega Assoutenti, il debito medio è pari a 9.949 euro a cittadino, 22.674 euro a nucleo familiare. Aumenta così il rischio usura. In particolare, dall’inflazione del biennio 2022/2023 la stangata complessiva ammonta a +4.165 euro a famiglia. Ad esempio: un mutuo a tasso variabile da 150mila euro costa quasi 4.400 euro in più all’anno rispetto al 2021.

Gli italiani – spiega l’associazione – hanno reagito all’inflazione alle stelle degli ultimi due anni e alla rapida crescita dei tassi di interesse sui mutui da un lato intaccando i risparmi, con la propensione al risparmio scesa secondo l’Istat del -3,6% nei primi sei mesi del 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022, sia ricorrendo a prestiti e piccoli finanziamenti anche per affrontare le spese quotidiane.

A fine 2023, stima Assoutenti, il valore del credito al consumo raggiungerà il record di 160 miliardi di euro in Italia, con una crescita del +220% rispetto a 20 anni fa, considerato che a fine 2002 l’ammontare dei debiti per l’acquisto di beni e servizi era sotto i 50 miliardi di euro.