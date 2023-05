Negozi di prossimità, il 40% degli italiani li frequenta in settimana

Negozi di prossimità, il 40% degli italiani li frequenta ogni settimana

I negozi di quartiere resistono. I consumatori ricorrono allo “shopping di prossimità” alla ricerca di qualità, tradizione e italianità. Il 40% degli italiani acquista almeno una volta a settimana nei piccoli negozi. E la spesa mensile delle famiglie presso le realtà di quartiere si concentra su ristorazione per il 53% del budget e su salute e benessere per il 42%.

È quanto emerge dalla nuova ricerca condotta da SDA Bocconi per American Express a sostegno di Shop Small, la campagna attiva su tutta l’Italia che mira a incoraggiare i Titolari di Carta a fare acquisti nei negozi di quartiere.

Scelta più forte a Napoli e Venezia

Tra le città coinvolte nella ricerca (Milano, Venezia, Firenze, Napoli e Roma), la preferenza per i negozi di prossimità è più marcata a Napoli e a Venezia, dove rispettivamente il 54% e il 43% del campione intervistato acquista abitualmente presso piccoli negozi.

Tra le diverse generazioni, la fascia più giovane ha riscoperto il fascino della bottega di quartiere: il 45% del campione tra i 18 e i 25 anni vi si reca settimanalmente, come gli over 60 (47%). Tra le persone giovani, oltre 1 su 3 acquista abitualmente anche da piccoli negozi e produttori online, rivelando come l’integrazione tra i due canali sia sempre più necessaria.

Cosa cercano i consumatori nei piccoli negozi

Tra i negozi “top of mind”, citati dalla popolazione come migliori nello shopping di prossimità, vengono esaltati soprattutto quelli che vendono prodotti Made in Italy (69%). Tra le preferenze degli italiani rientrano disponibilità e competenza del personale (68%), insieme a qualità dei prodotti e servizi offerti (67%), in linea con le peculiarità associate in generale alle botteghe di quartiere.

Tuttavia, in base all’area geografica, emergono alcune differenze. A Milano la possibilità di pagare attraverso tutti i metodi di pagamento tradizionali (contante, carte di credito e carta di debito/bancomat) è la caratteristica più importante attribuita ai negozi top of mind dal 66% degli intervistati, a dimostrazione di come il consumatore premi la possibilità di scegliere il metodo di pagamento preferito. A Venezia, Firenze e Napoli prevale invece la storicità (rispettivamente 73%, 84% e 79%). Mentre a Roma è la qualità ad essere messa al primo posto, a pari merito con la storicità (71%).