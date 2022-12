Avio precipita in Borsa dopo fallimento del lancio di Vega C

Avio precipita in Borsa

Avio precipita anche in Borsa dopo il fallimento della missione di lancio VV22. Il secondo lancio di Vega C (il primo volo commerciale) della scorsa notte si è concluso prematuramente a causa di un’anomalia a circa due minuti e 27 secondi dal decollo, poco dopo l’accensione del secondo stadio (Zefiro 40). Sono in corso le analisi dei dati di missione per chiarire le ragioni di quanto accaduto. Intanto il titolo cede -9,17% in Borsa e registra i primi downgrade.

Il volo “era giá stato posticipato di circa un mese per la sostituzione di un componente difettoso”, ricorda Equita Sim, che assegna un rating hold con prezzo obiettivo a 13,7 euro. “Si tratta della prima missione mancata per il nuovo Vega C dopo il volo inaugurale dello scorso luglio. Come in passato non prevediamo liability in quanto la responsabilitá dopo il lancio è di Arianespace e le polizze assicurative coprono i costi”, commentano gli esperti che rilevano quattro “rischi” per Avio: “ulteriori ritardi nella produzione/programmazione dei lanci di Vega C, minor potere contrattuale per future negoziazioni, costi non ricorrenti qualora siano necessarie correzioni dello Zefiro 40, aumento dei costi delle polizze assicurative”.

“L’impatto negativo sará quantificabile solo quando la commissione completerá l`indagine”, precisa Equita. Banca Akros ha abbassato il giudizio su Avio da buy a neutral, con prezzo obiettivo che passa da 12 a 10 euro. “Chiaramente si tratta di una notizia negativa”, sottolineano gli analisti, che però ricordano come “i fallimenti siano parte della vita dei lanci spaziali” e ritengono che “l’azione tornerá a essere un’opportunitá di acquisto a tempo debito” considerando anche il “forte backlog degli ordini”. Intesa Sanpaolo ha posto in revisione rating e prezzo obiettivo su Avio. Per gli analisti il fallimento del lancio “potrebbe incidere sull’attivitá di produzione del gruppo e sul suo potere di prezzo e commerciale”.