Pop. Sondrio, utile netto 2022 in calo del 6% a 251,3 milioni di euro

Utile netto Pop Sondrio in calo del 6% a 251,3 milioni

Il cda della Banca Popolare di Sondrio ha esaminato i risultati preliminari consolidati economici e patrimoniali dell’esercizio 2022 che si è chiuso con un utile netto pari a 251,3 milioni di euro, in calo del 6% rispetto al 2021. Ha altresì confermato, come previsto dal piano industriale, il payout ratio pari al 50%, corrispondente a un monte dividendi di circa 127 milioni di euro, con una redditività calcolata sul prezzo medio dell’azione nei dodici mesi del 2022 pari al 7,8%. Il risultato netto di periodo riflette il forte incremento dei proventi dell’attività bancaria caratteristica che si attestano a 1.062 milioni (+19,7% rispetto al 31 dicembre 2021; margine di interesse +28,8% e commissioni nette +6,4%). Esso incorpora altresì significativi oneri per la stabilizzazione del sistema bancario pari a 45,9 milioni, in ulteriore incremento rispetto al periodo di confronto.

Raccolta diretta da clientela a +6,3%

Inoltre, la raccolta diretta da clientela è pari a 41.771 milioni di euro, in crescita rispetto ai 39.304 milioni di fine 2021 (+6,3%) con un accresciuto ricorso alla forma tecnica dei depositi a termine, prevalentemente destinati alla clientela istituzionale. La raccolta indiretta pari a 39.059 milioni, invece, è in calo rispetto ai 40.982 milioni di fine 2021 (-4,7%), risente essenzialmente del negativo andamento dei mercati azionari e obbligazionari registrato nel 2022. Il risparmio amministrato vale 32.672 milioni rispetto ai 34.186 milioni del 31 dicembre 2021 (-4,4%). Pure il risparmio gestito, 6.386 milioni rispetto ai 6.796 milioni di euro di fine 2021 (-6%), risulta impattato dal negativo effetto mercato, solo in parte controbilanciato da una raccolta netta positiva superiore ai 480 milioni di euro.