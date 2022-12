Generali valuta la vendita di un portafoglio Vita da 20 miliardi

L’operazione allo studio

Generali sta valutando la vendita di un portafoglio Vita dal valore di circa 20 miliardi di euro come parte di un piano per migliorare la redditività del gruppo. Lo scrive l’agenzia Bloomberg, citando fonti vicine al dossier.

La compagnia di Trieste potrebbe dare il via al processo di vendita già a gennaio. Tuttavia le deliberazioni sono ancora in corso e non sono state prese decisioni definitive sull’entità o sulla tempistica di un eventuale accordo.

Il portafoglio Vita include polizze preesistenti di Cattolica, che Generali ha acquistato l’anno scorso, e Genertel.