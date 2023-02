Stop alle trattative per Coin e numeri top: così Ovs vola in Borsa

Ovs guadagna il 16% in Borsa: ecco perché

Vendite sopra le stime, ebitda del quarto trimestre in salita del 10%, segnali positivi e lo stop alla trattativa per l’acquisizione di Coin. Sono tutti gli elementi che stanno facendo volare il titolo di Ovs, in rally in Borsa. Attualmente scambia intorno ai 2,56 euro, in rialzo del 16% rispetto a ieri.

Valutazione positiva sullo stop alle trattative per Coin

La scelta su Coin è quella che ha fatto più rumore ieri. “Il gruppo Ovs conferma la valenza commerciale del brand e del network Coin, ma pur continuando a valutare le opportunità di crescita esterna che il mercato le offrirà, preferisce proseguire nella significativa azione di deleverage“, ha spiegato il gruppo. Deleverage che, “in questo contesto di mercato e anche alla luce delle attuali quotazioni, appare rappresentare il miglior interesse per i suoi azionisti”.

Una scelta approvata dagli investitori e dagli analisti. Equita ritiene che “l’integrazione avrebbe rappresentato un esercizio complesso e probabilmente non riflesso nelle aspettative di valorizzazione dell’asset da parte del venditore”. Positivo, quindi, lo stop alle negoziazioni. Anche Banca Akros definisce “una buona notizia” aver messo fermato le trattative per Coin.

Cosa ne pensano gli analisti

Ieri a mercati chiusi Ovs ha detto che le vendite nel 2022 hanno superato 1,5 miliardi di euro grazie al contributo del quarto trimestre per 420 mln euro (+11%). L’anno fiscale termina a gennaio. In salita del 10% l’ebitda del trimestre, mentre per il 2023 il management vede segnali positivi e si aspetta risultati in crescita, anche grazie a una diminuzione della pressione inflazionistica. “I commenti su risultati 2022 e l’outlook 2023, uniti alla decisione su Coin, sono di supporto per il titolo”, dicono gli analisti di Equita che hanno un giudizio hold sul titolo. Il target price è stato migliorato a 3 euro.

Più in basso l’asticella fissata da Banca Akros: target price portato da 2,5 a 2,7 euro. Decisamente più ambiziosa la valutazione di Intesa Sanpaolo che sottolinea la forza dei risultati preliminari, oltre all’interruzione della trattativa con Coin. “Visti i solidi numeri – scrivono gli analisti – ci aspettiamo che Ovs prosegua con il buyback nel 2023, dopo aver investito approssimativamente 24 mln nel 2022”. Intesa alza le stime di utile per azione di circa il 6%, conferma la view positiva sul titolo “considerata anche la resilienza mostrata durante un periodo di forte inflazione cosi’ come la valutazione conveniente”. Il rating è buy e il target price è a 3,4 euro.