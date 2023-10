Pirelli, scaduto il patto tra i soci cinesi

Pirelli, scaduto il patto

Lo scorso 29 settembre 2023 è cessato per scadenza del termine contrattuale il patto parasociale denominato “Amended and Restated Acting-in-concert Agreement” sottoscritto in data 29 marzo 2021 tra China National Tire & Rubber Corporation (Cnrc) e Silk Road Fund (Srf).

Accordo sul 5% del capitale

Il patto aveva era relativo all’impegno di Srf a votare nelle assemblee di Pirelli, secondo le indicazioni di Cnrc quanto al 5% del capitale detenuto da Srf.

Lo rende noto Pirelli aggiungendo che la notizia della cessazione del Patto Parasociale è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Milano in data odierna, 3 ottobre 2023.

