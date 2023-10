Antitrust, Amazon e Microsoft sotto indagine in Gran Bretagna per il cloud

Troppo monopolisti per non essere indagati. Ofcom, l ‘ente britannico di regolamentazione, solleciterà un’indagine antitrust sul dominio di Amazon e Microsoft nel mercato del cloud computing in Gran Bretagna. La raccomandazione, emessa per la prima volta dall’Ofcom in aprile, sarà nella relazione finale dell’ente sulla questione, che sarà pubblicata giovedì.

Ai due giganti il 70% del mercato

Amazon e Microsoft detengono insieme una quota di mercato del 60-70%. Basta pensare che il loro maggior concorrente, Google di Alphabet, detiene solo circa il 10%.

A seguito di uno studio condotto dall’Ofcom all’inizio di quest’anno, l’autorità di vigilanza ha detto di aver preso in considerazione la possibilità di sottoporre il mercato a un’indagine da parte della Cma, l’autorità di regolamentazione della concorrenza britannica. L’Ofcom ha avvertito che, allo stato attuale, il mercato britannico del cloud computing rendeva difficile ad alcuni clienti contrattare un buon accordo con il proprio fornitore.