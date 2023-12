Prysmian completa il cablaggio del parco eolico offshore in Francia

Prysmian, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, ha collaudato con successo il sistema in cavo inter-array per il parco eolico offshore Fécamp, situato nel canale della Manica, a circa 24 km dalla costa francese, in Normandia (dipartimento della Senna Marittima).

Il parco eolico offshore Fécamp si compone di 71 turbine eoliche con una potenza complessiva di quasi 500 MW, in grado di generare una quantità di elettricità pulita pari al fabbisogno energetico di oltre 770.000 persone. Prysmian si era aggiudicata questo progetto nel 2020 con la commessa assegnata da EDF Renewables e dai suoi partner.

“Per Prysmian questo importante progetto rappresenta un altro decisivo traguardo, trattandosi di uno dei primi parchi eolici offshore di grandi dimensioni situato in Francia, nell’ambito del quale il gruppo ha avuto piena responsabilità EPCI per la fornitura e l’installazione di cavi inter-array – ha dichiarato Alberto Boffelli, Chief Operating Officer Projects BU di Prysmian – Quale fornitore di servizi sul modello “one-stop-shop”, Prysmian è stata responsabile della progettazione, della produzione, dell’installazione, dell’interro, del collegamento e del collaudo di un totale di 118 km di cavi sottomarini da 33 kV con sezioni da 630 mm2 e anime sia in alluminio sia in rame per collegare le 71 turbine eoliche dalla potenza di 7 MW ciascuna alla sottostazione offshore”. (Teleborsa)