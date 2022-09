Boom di ricavi per Autogrill, il fatturato sale del 73% dopo il Covid

Il fatturato di Autogrill

Autogrill in netto recupero dopo il rallentamento dovuto alla pandemia. Nei primi otto mesi del 2022, il gruppo della ristorazione ha registrato un incremento dei ricavi del 73,3% (+63,6% a cambi costanti) rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Il giro d’affari si attestato a quota 2,599 miliardi. I ricavi like-for-like hanno segnato un +61,7% nei primi otto mesi del 2022, grazie al recupero del traffico aereo internazionale e alla resilienza del traffico domestico negli aeroporti statunitensi e sulle autostrade europee.

I ricavi dei primi otto mesi del 2022 rappresentano circa l’87% di quanto riportato nello stesso periodo del 2019, al netto delle cessioni effettuate nel periodo e a cambi costanti. Si registra quindi un’ulteriore accelerazione rispetto al giro d’affari dei primi sei mesi del 2022 che rappresentavano circa l’83% dello stesso periodo del 2019. L’Ebit è pari a 112 milioni. Il dato è in netto recupero rispetto allo stesso periodo dello scorso anno quando l’indicatore era negativo per 28 milioni. Positiva anche la generazione di cassa. Il free cash flow è di 232 milioni contro i 63 milioni nello stesso periodo del 2021, con 128 milioni di free cash flow generato nei soli mesi di luglio e agosto 2022. La posizione finanziaria netta, escluse le attività e le passività per beni in leasing, è di 19 milioni al 31 agosto 2022 (131 milioni al 30 giugno 2022).

Prospettive positive

Il gruppo ha poi confermato la guidance 2022, alla luce dei buoni risultati raggiunti nei primi otto mesi dell’anno. La decisione del management di confermare gli obiettivi ha tenuto conto della stagionalità del business in un contesto economico atteso in peggioramento per l’ultimo trimestre dell’anno. Il target de ricavi è a circa 3,8 miliardi con un free cash flow di circa 200 milioni. Quanto al 2024, gli obiettivi restano invariati.

Nomine

Il consiglio di amministrazione ha inoltre nominato ceo della business unit Europe Massimiliano Santoro. Luca D’Alba assumerà invece l’incarico di general manager alle dirette dipendenze di Santoro con responsabilità sulle attività commerciali Europa e sulle attività operative Italia.