Testamento Berlusconi, a Marina e Pier Silvio la maggioranza di Fininvest

A Marina e Pier Silvio il controllo di Fininvest

Marina e Pier Silvio Berlusconi, figli di primo letto di Silvio Berlusconi, avranno il controllo congiunto di Fininvest con il 53%. E’ quando emerge dalle ultime volontà del fondatore del gruppo che controlla tra l’altro Mediaset e Mondadori.

Le donazioni a Marta Fascina e Dell’Utri

A Marta Fascina va un legato di 100 milioni e a Marcello Dell’Utri uno di 30 milioni. Cento milioni anche al fratello di Silvio, Paolo Berlusconi, secondo il testo reso noto dall’Ansa.

Il messaggio ai figli

“Per il bene che gli ho voluto e per quello che loro hanno voluto a me”, si legge in un passaggio del testamento rivolta ai figli. “Grazie, tanto amore a tutti voi, il vostro papà”. Il testo è contenuto in una busta non sigillata, datata Arcore 19 gennaio 2022 con la scritta ai miei figli contenente un foglio di carta intestata composto da due facciate scritto con inchiostro nero, in tutto una quindicina di righe .