Tim va meglio in Brasile, nel terzo trimestre corrono ricavi ed Ebitda

I ricavi di Tim in Brasile

Tim continua a crescere in Brasile, dove la controllata Tim Brasil ha chiuso il terzo trimestre, il primo in cui l’acquisizione delle attività mobili del gruppo OI è contabilizzata per l’intero periodo, con ricavi da servizi in crescita del 24,7 per cento e Ebitda in crescita del 24,5 per cento.

“Nel terzo trimestre 2022 Tim Brasil presenta risultati solidi, mostrando un alto livello di esecuzione e confermando la propria capacità di raggiungere le guidance presentate”, commenta il management dell’azienda, guidato dall’ad Alberto Griselli, che è succeduto a Pietro Labriola quando quest’ultimo è stato nominato al vertice della capogruppo. A sostenere la corsa della società anche lo sviluppo infrastrutturale: Tim Brasil ha lanciato il proprio servizio 5G in tutte le capitali degli stati brasiliani e, come evidenzia la nota che accompagna i conti, ha “più siti 5G della somma dei suoi concorrenti”.