UnipolSai, utile a 431 mln. Crescono il ramo vita e i fondi pensioni

Ha chiuso il primo semestre 2023 con un utile netto consolidato pari a 431 milioni di euro, in crescita del 2,0% rispetto al risultato di 422 milioni di euro del corrispondente periodo dell’esercizio scorso rendicontato con i principi contabili precedenti. Sono i numeri del gruppo UnipolSai, che ha approvato i risultati consolidati al 30 giugno 2023.

Il dato del primo semestre 2022, rideterminato a fini comparativi in applicazione dei nuovi principi, è pari a 176 milioni di euro. Nei primi sei mesi del 2023 la raccolta diretta assicurativa, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si è attestata a 7.470 milioni di euro, in crescita del 12,6% rispetto ai 6.632 milioni di euro registrati al 30 giugno 2022. Nei paragrafi seguenti sono rappresentati i risultati per settore di attività del gruppo. Si precisa che, a partire dall’esercizio 2023, al fine di fornire una migliore rappresentazione dell’effettivo contributo ai risultati consolidati, le risultanze economiche e patrimoniali precedentemente attribuite al settore Immobiliare sono state allocate al settore Vita, qualora riferibili ad attività i cui rendimenti influenzino le prestazioni da erogare ai sottoscrittori di prodotti rivalutabili, e al settore Altre attività per la porzione residuale.

La raccolta diretta nel comparto danni al 30 giugno 2023, pari a 4.325 milioni di euro, ha registrato una crescita (+4,2%) rispetto ai 4.152 milioni di euro del 30 giugno 2022, con positive performance in tutti gli ecosistemi in cui opera il gruppo. A tale ammontare contribuiscono la compagnia UnipolSai, che registra premi danni per 3.444 milioni di euro (+1,6%) e le altre principali compagnie del gruppo. UniSalute ha raccolto premi per 405 milioni di euro (+34,6%), anche in conseguenza dell’avvio del progetto UniSalute 2.0, grazie al quale le reti distributive agenziali e di bancassicurazione del gruppo propongono alla clientela retail e PMI i prodotti Salute offerti dalla compagnia; Linear ha totalizzato premi per 105 milioni di euro (+6,0%).

I vari settori

Il comparto auto risulta in aumento dell’1,6% rispetto all’esercizio precedente, con premi pari a 1.999 milioni di euro, risentendo positivamente di aumenti tariffari volti a contenere gli effetti di ripresa della frequenza e di incremento del costo medio dei sinistri legato alla dinamica inflattiva in atto. Più sostenuta, invece, la crescita dei premi non auto pari a 2.327 milioni di euro con un incremento del 6,5% sul primo semestre 2022, risultato che ha beneficiato in particolare della spinta commerciale praticata nel comparto Salute. In crescita anche il canale bancassicurativo in cui opera Arca Assicurazioni (134 milioni di euro, +6,9%). Il modello ha valorizzato il know how distintivo di Unipol, attraverso le filiali dei diversi partner bancari presso le quali vengono venduti i prodotti del gruppo.

Nel comparto Vita, il gruppo ha realizzato una raccolta diretta pari a 3.144 milioni di euro, in significativa crescita (+26,8%), ascrivibile all’acquisizione di tre nuovi fondi pensione e alla positiva performance delle reti di vendita, rispetto ai 2.480 milioni di euro registrati nei primi sei mesi dell’esercizio 2022.

La produzione si è concentrata su prodotti tradizionali in una logica di ottimizzazione dei flussi netti delle gestioni separate. In questo contesto, UnipolSai ha realizzato una raccolta diretta pari a 1.917 milioni di euro (+52,0% sul primo semestre 2022), mentre nel canale di bancassicurazione Arca Vita, unitamente alla controllata Arca Vita International, ha segnato una raccolta diretta pari a 1.203 milioni di euro (+1,2% rispetto ai 1.190 milioni di euro del primo semestre 2022).