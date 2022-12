Vodafone, si dimette il ceo Nick Read: al suo posto ad interim l'italiana Della Valle

Nick Read si dimette da Vodafone dopo quattro anni come ceo. A sostituirlo ad interim sarà l'italiana Margherita Della Valle

Vodafone, Read si dimette

Cambio al vertice in Vodafone: l’amministratore delegato Nick Read ha annunciato che lascerà la guida del colosso britannico dal prossimo 31 dicembre. Read rimarrà in orbita Vodafone ancora per qualche mese, restando advisor del cda fino al 31 marzo probabilmente per facilitare il passaggio di consegne.

La svolta in Vodafone finisce per parlare anche un po’ italiano. Il posto di Read verrà assunto ad interim da Margherita Della Valle, che manterrà anche l’incarico di direttore finanziario. Classe 1965, la manager italiana vanta un primato: è in Vodafone fin dal 1994. Ossia quando venne fondata Omnitel Pronto Italia che poi fu acquisita da Vodafone nel 2000. La sostituzione non dovrebbe essere definitiva: Vodafone ha spiegato che Della Valle ricoprirà il ruolo fino a quando sarà individuato un nuovo amministratore delegato per la società.

I ringraziamenti di Read

“È stato un privilegio spendere oltre 20 anni della mia carriera in Vodafone e sono orgoglioso di quello che abbiamo raggiunto per i nostri clienti e la società in Europa e in Africa”, ha commentato il ceo dimissionario.

“Ho convenuto con il board che questo fosse il momento giusto per passare la mano a un nuovo leader che possa consolidare i punti di forza di Vodafone”, ha aggiunto Read. L’obiettivo del colosso delle telecomunicazioni deve essere, per parola di Read, “catturare le significative opportunità future” che si presenteranno al gruppo.

Durante i suoi quattro anni come ceo, Read ha guidato Vodafone attraverso la pandemia e ha focalizzato la società in Europa e in Africa come fornitore di connettività e ha sbloccato il valore dall’infrastruttura delle torri. Purtroppo però non è bastato. Il titolo Vodafone è sceso del 40% da quando Read ha preso le redini della società nel 2018, provocando lo scontento degli investitori. A novembre il colosso della telefonia mobile ha tagliato le previsioni dell’intero anno fiscale a causa dei costi per l’energia e il deterioramento di grandi mercati europei come la Germania, l’Italia e la Spagna. La società aveva rifiutato una offerta da 14 miliardi di euro per le attività in Italia da parte di Iliad e il fondo Apax.

Il titolo Vodafone schizza

Non stupisce dunque che l’annuncio sia stato stato accolto positivamente dai mercati, con il titolo che è schizzato verso l’alto. Vodafone guadagna oltre il 2% scambiando intorno alle 93 sterline. Venerdì aveva chiuso poco sopra le 91 sterline.