Bocconi, 18 borse di studio al femminile nel nome di Anna Bonomi

Investindustrial Foundation ha lanciato il progetto “Anna Bonomi Women Award”, grazie al quale 18 studentesse potranno frequentare un corso di laurea triennale presso l’Università Bocconi. L’iniziativa è stata presentata nell’ambito di un convegno organizzato per celebrare la figura di Anna Bonomi Bolchini, imprenditrice e filantropa italiana, a vent’anni dalla sua morte.

Le borse di studio vogliono essere un mezzo per proseguire l’iniziativa benefica lanciata agli inizi degli anni ’40 dall’imprenditrice milanese con la creazione delle Carline a Milano, istituto per l’educazione e l’assistenza delle bambine in difficoltà. Investindustrial Foundation, fondazione della famiglia Bonomi, ha investito nel progetto 1,5 milioni di euro perseguendo l’obiettivo di promuovere una leadership femminile nel mondo degli affari e nella società italiana in generale.

Le borse di studio stanziate rientrano nell’ambito di “Una Scelta Possibile”, progetto dell’Università Bocconi volto a valorizzare gli studenti di talento rimuovendo le barriere socioeconomiche che ne potrebbero precludere l’accesso agli studi universitari. I contributi copriranno, infatti, tutti i costi sostenuti dalle studentesse selezionate, dalla retta universitaria ai libri di testo fino ad arrivare alle spese di vitto e alloggio. La selezione avverrà a partire dalla primavera 2024 e le borse di studio verranno attivate per l’anno accademico 2024/2025 con l’assegnazione delle prime tre.