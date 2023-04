MES, Dombrovskis “spinge” l’Italia alla ratifica

A poche settimane dalle crisi prima della Silicon Valley Bank e subito dopo di Credit Suisse , la Commissione Ue corre ai ripari e rivede le regole sulle crisi bancarie con un focus, in particolare, sugli istituti medio-piccoli. Obiettivo dichiarato delle nuove misure – che puntano a preservare la stabilità finanziaria per evitare il rischio contagi – è quello di scongiurare salvataggi a carico dei conti pubblici.



“In caso di fallimenti delle banche non devono essere i cittadini a pagare ma attraversi reti di sicurezza finanziate dall’industria”, “così come dovranno essere protetti i depositi”, ha detto il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis.

Che ha anche lanciato un chiaro richiamo anche alla procedura di riforma del MES , definendolo “uno degli elementi importanti come backstop al fondo di risoluzione unico” delle banche. “Più lungo è il processo e più a lungo dovremo attendere il paracadute”, ha spiegato spingendo di fatto il nostro Paese verso la ratifica.

Focus banche

Bruxelles, intanto, ribadisce che la prima linea difensiva restano le risorse che le banche devono avere per attutire possibili crisi. In linea con le norme vigenti, le autorità di risoluzione fissano, ovviamente istituto per istituto, il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (Mrel), ossia l’importo minimo di capitale proprio e di strumenti “bail-in” in pancia ad ogni banca per assorbire perdite e fornire capitale nello scenario di risoluzione. Il Mrel, sottolineano dalla Commissione, è e rimarrà la prima linea di difesa per garantire che la banca disponga di risorse interne sufficienti per pagare il costo del suo fallimento.

(Teleborsa)