Mutui, Tajani: “Bce non aumenti più i tassi di interesse”

(Teleborsa) – “Famiglie che non riescono a pagare le rate dei mutui, imprese che non chiedono prestiti per investimenti perché il denaro costa troppo. La Bce non aumenti più i tassi di interesse. Rischiamo la recessione. La signora Lagarde ascolti il nostro appello a difesa di famiglie e imprese”. Questo l’appello lanciato su Twitter (X) dal vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani difronte alla politica monetaria della Banca centrale europea che ha continuato a far salire il costo del denaro portandolo al 4,25 per cento.

Per Tajani “la soluzione per combattere l’inflazione non è aumentare il costo del denaro” perché a differenza degli Usa dove l’incremento dei prezzi è causato dalla crescita economica e dell’occupazione, in Italia l’inflazione viene dall’esterno, dall’aumento del costo delle materie prime. In tale scenario l’intenzione del governo – ha detto Tajani – è quella di allentare la morsa dei prezzi incidendo sulla leva fiscale, aiutando “i nostri concittadini con una politica economica che dovrà basarsi sulla riforma tributaria e su quella della burocrazia e del fisco”.

(Foto: © cylonphoto / 123RF)