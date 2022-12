Ferrari, Frederic Vasseur è il nuovo team principal di Formula 1

Frederic Vasseur al posto di Mattia Binotto

Dopo un mese di voci insistenti, è arrivato l’annuncio ufficiale. Frederic Vasseur è il nuovo team principal della Ferrari. Il dirigente francese lascia il suo posto in Alfa Romeo per ricoprire il medesimo ruolo nella scuderia di Maranello, dove prenderà il posto del dimissionario Mattia Binotto. Proprio quando quest’ultimo ha comunicato ai vertici della Rossa l’intenzione di lasciare,sono partiti i contatti con Vasseur. Una vera e propria prima scelta per la Ferrari, voluta prima di tutto da John Elkann e dall’amministratore delegato Benedetto Vigna. “Siamo felici di dare il benvenuto in Ferrari a Fred Vasseur come nostro Team Principal – ha commentato proprio Vigna -. Nel corso della sua carriera ha unito con successo i suoi punti di forza tecnici, grazie alla sua esperienza in qualità di ingegnere, a una costante capacità di stimolare il meglio nei suoi piloti e nei suoi team. Questo approccio e la sua leadership sono ciò di cui abbiamo bisogno per far crescere la Ferrari con rinnovata energia”.

L’inizio in Formula 1 con l’Alfa Romeo

Vasseur ha iniziato nel team Alfa Romeo nella stagione 2018, un passaggio fondamentale che fa da anticamera al ritorno in F1 del marchio, fortemente voluto anche da Sergio Marchionne. Ed è lì che nasce il rapporto con il ferrarista Charles Leclerc: il monegasco, in coppia con Marcus Ericsson, mostra subito tutto il suo talento conquistando 39 dei 48 punti della scuderia svizzera e meritandosi la promozione in Ferrari. Anche i passaggi di scuderia di Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi sono da leggere in quest’ottica. Nel 2022 la coppia di piloti viene sostituita da Valtteri Bottas e Guanyu Zhou, il primo pilota cinese nella storia della F1 con risultati ancora più incoraggianti. Un crescendo che nella sostanza segnala il rapporto stretto con Maranello e Elkann, che ha dato sì uno strappo ma non proprio netto rispetto al recente passato.