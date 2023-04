SiBonus, la piattaforma di InfoCamere aperta a tutti per vendere e acquistare crediti fiscali

Nuove opportunità per la cessione dei crediti fiscali

Per la cessione dei crediti di imposta derivanti dai vari superbonus e ecobonus e rimasti in pancia a imprese e famiglie ci sono nuove opportunità, oltre alle banche. Una fortuna visto che soltanto Unicredit ha ripreso ad acquistare i crediti di imposta mentre Poste e Intesa sono ancora alla finestra. Inoltre Unicredit acquista i crediti solo dai suoi correntisti per importi che variano tra i 10 e i 600 mila euro.

Sulla piattaforma SiBonus 650 milioni di crediti in cerca di compratori

Si tratta di una piattaforma online realizzata da InfoCamere, la società delle Camere di commercio per l’innovazione digitale, che mette in contatto domanda e offerta dei crediti fiscali con due obiettivi: da un lato, consentire ai titolari dei crediti di monetizzarli rapidamente (i tempi medi per completare la cessione o l’acquisto di un credito si attestano infatti intorno ai 15 giorni), dall’altro, offrire, a chi ha capienza fiscale, di saldare i debiti verso lo Stato a condizioni vantaggiose, ossia incamerando la provvigione richiesta per scontare i crediti fiscali di altri.

Comprando i crediti fiscali sconto sconto sulle tasse da pagare del 25%

Ebbene SiBonus ha già oltre 50 mila iscritti e oltre 7mila annunci che vendono crediti fiscali per circa 650 milioni di euro. Mentre sono 88 milioni sono i crediti già venduti con uno sconto medio del 25%. Ossia su 88 milioni di crediti venduti le imprese che li avevano in pancia, ne hanno incassati circa 67. In realtà sulla piattaforma verrebbe indicato uno sconto medio del 15% ma la contrattazione tra le parti è libera a patto che non venga superato il 30% di sconto sui crediti fiscali. Questo perché la piattaforma è promossa da InfoCamere che ovviamente punta a tutelare le imprese che hanno lavorato ma ora si trovano ingolfate dai crediti fiscali.

Il sistema è diretto ad imprese e privati

Oltre alle imprese SiBonus è aperta anche i privati per scambiare, in piena autonomia, i crediti derivanti dall’utilizzo dei bonus e superbonus edilizi. Il sistema prevede la registrazione gratuita attraverso accesso sicuro (tramite Spid, CIE o CNS) e consente di gestire le transazioni attraverso il supporto finanziario di Iconto, l’istituto di pagamento del Sistema Camerale.

Una volta effettuato l’accesso, la piattaforma, consente ai titolari di crediti fiscali di inserire gratuitamente gli annunci dei crediti fiscali, completandoli con la documentazione richiesta (quindi asseverazioni e quant’altro che certifichi il regolare svolgimento dei lavori effettuati), fissando un proprio prezzo di vendita per gli stessi.

E per gli oltre 650 milioni di crediti fiscali ancora in cerca di sconto i desiderata dei venditori sarebbe quello di scontarli al 19%. I soggetti interessati all’acquisto dei crediti possono visualizzare le offerte, richiedere eventualmente al venditore di integrare la documentazione presente e formulare un’offerta di acquisto che, al momento, vede uno sconto medio del 25%.

Con questo sistema chi deve pagare tasse per 100 mila euro ne paga soltanto 75. Mentre chi ha crediti incagliati riesce a rientrare del capitale impiegato rinunciando a un certo margine di guadagno. Niente di straordinario perché, ricordiamo, che le imprese edili, per praticare lo sconto in fattura, hanno maggiorato i lavori fatti tra il 25 e il 30%. Come evidentemente sa bene anche InfoCamere che infatti non permette contrattazioni che scendano sotto il 30% di sconto.

In pratica si tratta delle stesse condizioni praticate da Unicredit

La banca per il Superbonus offre 85,8% del credito di imposta maturato e, certamente, anche Poste che dovrebbe riaprire la cessione dei crediti, farà più o meno lo stesso. A giugno dovrebbe essere disponibile anche un’altra piattaforma quella di Enel X che nel funzionamento dovrebbe essere simile a quella di InfoCamere.

Ovviamente è possibile scontare anche i bonus ristrutturazioni a 10 anni. Unicredit offre il 70% del credito fiscale, ossia 35 euro ogni 100 di lavori fatti. Insomma davvero poco conveniente. La stagione dello sconto in fattura e cessione crediti in maniera vantaggiosa sembra dunque giunta al termine.