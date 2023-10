Superbonus, Giorgetti: stop sconto in fattura a fine anno

“La dinamica del Superbonus continua imperterrita al ritmo di 3 miliardi di maggiore spesa l’anno. Non c’è nessun intervento in legge di bilancio su questo. I lavori vanno completati entro l’anno se si vuole lo sconto in fattura, fatto salvo quanto maturato in precedenza”. A chiarirlo è stato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso della conferenza stampa seguita al Consiglio dei ministri sulla manovra.

“Il quadro è chiaramente abbastanza complesso: noi nel 2024 avremo circa 13 miliardi euro di maggiori interessi sul debito, da pagare in forza delle decisioni assunte dalla BCE, e circa 20 di Superbonus. L’aumento dei tassi e il Superbonus fanno complessivamente più della manovra di bilancio“, aveva sottolineato in precedenza la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

