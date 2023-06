AATech sbarca a Piazza Affari. La società vale 4,7 milioni

AATech verso debutto in Borsa con capitalizzazione di 4,7 milioni

AATech, società attiva in Italia come venture tech builder innovativo nel settore dei mercati fintech e della transizione energetica, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con una capitalizzazione di circa 4,74 milioni di euro, dopo aver raccolto 1,60 milioni di euro. Il prezzo di collocamento è pari a 1,00 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (tra 1,00 e 1,20 euro per azione).

Oltre alle 4.736.500 azioni ordinarie e ai 2.040.500 warrant, sono presenti 1.344.000 azioni a voto plurimo (3 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Alessandro Andreozzi (presidente e AD) convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di 1 azione ordinaria ogni 1 azione a voto plurimo. Il flottante si attesta al 43,08% (escluse le azioni a voto plurimo), di cui 33,79% riveniente dall’aumento di capitale sottoscritto nell’ambito dell’offerta e 9,29% a seguito della cessione delle azioni ordinarie da parte di Alessandro Andreozzi nell’ambito della conversione di alcuni contratti di finanziamento convertibili stipulati con alcuni investitori.

L’ammissione è prevista il 29 giugno

Ll’inizio delle negoziazioni è fissato al 3 luglio su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. INTEGRAE SIM è Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist.

Costituita nel 2019 e guidata da un gruppo di professionisti con una lunga esperienza nel settore digitale, AATech si consolida nel mercato di riferimento prevalentemente come tech builder innovativo il cui obiettivo è individuare nuove tecnologie nel settore del fintech e della transizione energetica, che possano diventare anche aziende autonome partecipate, sviluppandole internamente e validandone il Business Model. AATech possiede il 60% del capitale sociale di Previon, l’88% di Brand italia, il 15,85% di Termo, il 20% di Ulixes SGR, il 10% di Aion Tech e l’1,49% di HPS. Al 31 dicembre 2022 i ricavi erano pari a 1,69 milioni di euro, mentre i ricavi consolidati proforma a 1,64 milioni di euro.