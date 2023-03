ALA, ricavi in volata (+21,4%). Cedola a 0,47 euro per azione

Il cda di ALA dà il via libera ai conti

La società leader nell’offerta di servizi di logistica integrata e nella distribuzione di prodotti per l’industria aeronautica e aerospaziale ha approvato il bilancio 2022. I conti confermano i risultati preliminari annunciati al mercato lo scorso febbraio.

Si evidenzia un Valore della Produzione che si attesta ad un livello record di 158,7 milioni di euro (+21,4% rispetto a 130,7 milioni al 31 dicembre 2021) ed un Ebitda pari a 16,8 milioni (13,8 milioni nel 2021) con un Ebitda Margin pari a 10,6%.

L’Ebit è pari a 13,6 milioni rispetto agli 11,3 milioni dell’esercizio precedente con un significativo incremento pari al +20,4%. L’Utile Netto consolidato 2022 risulta di 7,8 milioni, in crescita del 27,8% rispetto ai 6,1 milioni del precedente esercizio.

Cedola a 0,47 euro per azione

La Posizione Finanziaria Netta (debito) chiude a 28,7 milioni rispetto ad una PFN (debito) al 31 dicembre 2021 pari a 5 milioni, ed include il finanziamento bancario pari a 35 milioni erogato in data 30 settembre 2022 per l’acquisizione di SCP Sintersa. Tale risultato dimostra che ALA ha continuato a generare cassa, in linea con le performance degli ultimi anni.

Il Consiglio di Amministrazione di ALA ha proposto all’Assemblea degli Azionisti di destinare l’utile netto dell’esercizio 2022, pari a 6.596.454 come segue: 329.823 a riserva legale; 4.244.100 a distribuzione di un dividendo pari a 0,47 euro per ciascuna azione, a lordo delle ritenute di legge. La restante parte pari a 2.022.531, a riserva di utili portati a nuovo.

(Teleborsa)