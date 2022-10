Altavilla sfiduciato, deleghe a Lazzerini: cosa sta succedendo a Ita

Il ritiro delle deleghe di Altavilla

Ritiro delle deleghe ad Alfredo Altavilla. È il colpo di scena che arriva dopo giorni di fibrillazioni tra il Mef e il presidente di Ita. Tensioni che si sono accese dopo che il consorzio composto da Certares, Delta e Air France-Klm, in corsa per l’acquisto della compagnia aerea, ha comunicato che non riuscivano ad avere accesso a tutte le informazioni richieste per completare l’operazione ed, in particolare, quelle sulla profittabilità delle rotte.

Altavilla si era difeso dicendo, invece, che il consorzio di acquirenti avevano avuto accesso a tutte le informazioni disponibili nella virtual data room, anche quelle caratterizzate da una maggiore riservatezza. Un tira e molla che non è piaciuto al Mef. E oggi il consiglio di amministrazione di Ita, in videoconferenza, ha votato per il ritiro delle deleghe al manager, che passano all’amministratore delegato Fabio Lazzerini.

Altavilla aveva, infatti, alcune deleghe di peso, tra le quali la strategia sulle alleanze, la predisposizione dei piano di budget e gli acquisti. Ma non sono esclusi colpi di scena nelle prossime ore. Il Collegio sindacale è stato chiamato, infatti, a verificare la correttezza della procedura, che ha depotenziato il presidente.