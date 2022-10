Il Consiglio di amministrazione di Tim

Si è concluso il Consiglio di amministrazione di Tim, convocato per decidere su una proroga del memorandum of understanding siglato con Cdp, Macquarie, Open Fiber e Kkr. Il nodo è, come noto, quello della cessione della rete unica. Da quanto si apprende il Cda si è concluso senza delibere sull’argomento.

Certo, il nuovo governo di centrodestra potrebbe portare a nuove soluzioni per il futuro dell’ex compagnia telefonica. Fratelli d’Italia aveva parlato, infatti, di una possibile rinazionalizzazione.

Il piano potrebbe comprendere la creazione di una rete unica, pubblica, interamente wholesale (ossia all’ingrosso), integrando la sua rete fissa con quella della concorrente Open Fiber. Una partita nella quale giocherebbe un ruolo di primo piano Cdp, motore finanziario dell’operazione e che permetterebbe a Tim di dimezzare il debito.